Bayramda kargolar çalışıyor mu? MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi, Trendyol ve PTT kargo bayramda açık mı?

Ramazan Bayramı haftasına girerken binlerce vatandaş kargoların hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Gönderilerinin bayram tatilinde teslim edilip edilmeyeceği ile ilgili bilgi almak isteyenler MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi, Trendyol ve PTT Kargo’nun bayramda açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bayramda kargolar çalışıyor mu? MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi, Trendyol ve PTT kargo bayramda çalışıyor mu? İşte detaylar…

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı arife günü ile birlikte 3 buçuk günü kapsıyor. Bayram ın hafta içine denk gelmesiyle kargo firmalarının açık olup olmadığı araştırılan konular arasında. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Kargo firmalarının açık olup olmadığını arayarak öğrenebilirsiniz.

KARGO FİRMALARININ TELEFON NUMARALARI

Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.