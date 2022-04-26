Bayramda hangi yollar ücretsiz, köprüler ve otoyollar bedava? Yap İşlet Devret otoyolları ve köprüleri hangileri? Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler listesi!

Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda Yap İşlet Devret modeliyle yapılan otoyol ve köprüler ise ücretli olacak. Peki, Bayramda hangi yollar ücretsiz, köprüler ve otoyollar bedava? Yap İşlet Devret otoyolları ve köprüleri hangileri?

BAYRAMDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ, KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR BEDAVA?

Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.

22 Nisan -5 Mayıs tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

YAP-İŞLET-DEVRET Modeli ile yapılarak işletmeye açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu ve Ankara Niğde Otoyolundan geçişler ücretlidir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu