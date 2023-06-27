Bayramda AVM açık mı? Bayramın ilk günü AVM açık mı, kapalı mı olacak? Kurban Bayramı boyunca AVM'ler çalışıyor mu?

AVM’ler bayramda açık mı, kurban bayramı boyunca AVM’ler çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı’nda memurların idari izni 9 güne çıkarıldı. 9 günlük tatilin ardından bayramda AVM'lerin çalışma saatleri ile açık olup olmama durumları araştırılıyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı? Kurban Bayramı boyunca AVM'ler çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

AVM'lerin açılış saatleri farklılık gösterebilir. Kurban Bayramı nedeniyle AVM'lerin açılış saati öğlen saatlerini bulabilir.

Geçtiğimiz bayramlarda AVM'ler açık olup faaliyetlerini sürdürdüler.