Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplandı. Toplantıda iç ve dış gelişmelerin dışında, Ramazan Bayramı’na dönük tedbir ve hazırlıkların da ele alınması bekleniyordu. Peki, Bayram tatili kaç gün, Kabine Toplantı sonrası bayram tatili uzatıldı mı? Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı “Erdoğan Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğimizin bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum.” Açıklamasında bulunarak çiftçilere hibe desteği verileceğini müjdeledi. Merakla beklenen ve toplantıda ele alınması beklenen Ramazan Bayramı tatiline ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir açıklama gelmedi.

Son bir açıklama gelmezse Ramazan bayramı tatili 3 buçuk gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba