Ramazan Bayramı yaklaştı. Milyonlar bayram tatili için plan yaparken, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Hafta sonları ile bayram tatili ve sonrasında 2 günlük çalışma günlerinin tatile eklenip 9 güne tamamlanması bekleniyor. Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı gündemdeki yerini korurken tatil planı yapacakların gözü kulağı gelecek açıklamalara çevrildi. Bayram tatilinin kaç gün olacağı sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı? İşte detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.