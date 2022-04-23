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GündemBayram tatili kaç gün, 5-6 Mayıs tatil olur mu? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak, tatiller birleşecek mi?
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Bayram tatili kaç gün, 5-6 Mayıs tatil olur mu? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak, tatiller birleşecek mi?

Ramazan Bayramı için az bir süre kalırken, tatil konusu gündeme geldi. 5-6 Mayıs’ın tatil ilan edilmesiyle bayram tatili de 9 güne çıkmış olacak. Tatil planı yapacak, memleketine gidecek ya da evinde oturup dinlenecek vatandaşlar bayram tatili ile ilgili gelecek haberleri merakla takip ediyor. Peki, 5-6 Mayıs tatil olur mu, bayram tatili kaç gün olacak?

23.04.2022 - 17:06 |
Bayram tatili kaç gün, 5-6 Mayıs tatil olur mu? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak, tatiller birleşecek mi?

Ramazan Bayramı tatili için 5-6 Mayıs günleri kritik öneme sahip. Bayram tatilinin 9 güne uzatılması için 5-6 Mayıs’tın tatil ilan edilmesi gerekiyor. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Perşembe ve cumanın ardından iki günlük mesai gününden sonra ise hafta sonu tatili başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı 9 gün mü olacak, 5-6 Mayıs tatil olur mu? Bayram tatili kaç gün, birleşecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN MÜ OLACAK, BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

5-6 Mayıs tarihlerinin tatil olmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bayram tatili kaç gün, 5-6 Mayıs tatil olur mu Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak, tatiller birleşecek mi

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor, arife günü ile birlikte bayram tatili 3 buçuk gün sürecek.

2 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın 1. Günü,

3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı’nın 2. Günü ve

4 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı’nın 3. Günü tatil olacak.

Böylelikle hafta sonu tatili ile birlikte şu an için görünen bayram tatili 5 gün.

 

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