Bayram tatili birleşecek mi, bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü tatil olacak?

Bayram tatili birleşecek mi, 9 gün olacak mı? soruları gün geçtikçe arıyor. Ramazan ayının bitmesine günler kaldı. 3 günlük bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne uzaması söz konusu olduğundan, vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bayram tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, BİRLEŞECEK Mİ?

- Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar

- Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

- Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

- Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3 gün tatil olan Ramazan Bayramının ilk günü pazartesine denk geldiğinden, Ramazan Bayramı tatili cumartesi ve pazar günlerinin birleşmesi halinde 5 gün olacak. Böylece bayram tatili 30 Nisan Cumartesi gününden başlayacak ve 4 Nisan Çarşamba günü sona erecek.

Hafta sonu tatilini birleştirebilenler Ramazan Bayramı tatilinde 5 günlük plan yapabilecek.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, 9 GÜN OLACAK MI?

Hafta sonu ardından pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan bayram tatili Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini içine alması halinde 9 güne çıkabilir, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



