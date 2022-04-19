Bayram tatili birleşecek mi, bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü tatil olacak?
Ramazan Bayramı tatili için erken rezervasyon fırsatından yararlanmak isteyenler ve planlarını bayram için belirlenecek tatil günlerine göre yapacaklar arama motorlarına yöneldi. Ramazan Bayramı son orucun ardından idrak edilecek arefe günü sonrasında mayıs ayının başında vatandaşlar bayram tatili yapılacak. Peki, bayram tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü, Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi?
Bayram tatili birleşecek mi, 9 gün olacak mı? soruları gün geçtikçe arıyor. Ramazan ayının bitmesine günler kaldı. 3 günlük bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne uzaması söz konusu olduğundan, vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bayram tatili kaç gün?
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, BİRLEŞECEK Mİ?
- Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
3 gün tatil olan Ramazan Bayramının ilk günü pazartesine denk geldiğinden, Ramazan Bayramı tatili cumartesi ve pazar günlerinin birleşmesi halinde 5 gün olacak. Böylece bayram tatili 30 Nisan Cumartesi gününden başlayacak ve 4 Nisan Çarşamba günü sona erecek.
Hafta sonu tatilini birleştirebilenler Ramazan Bayramı tatilinde 5 günlük plan yapabilecek.
BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, 9 GÜN OLACAK MI?
Hafta sonu ardından pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan bayram tatili Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini içine alması halinde 9 güne çıkabilir, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.