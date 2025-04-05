Bayram dönüş yolculuğu başladı! Yola çıkacaklar dikkat: 43 ilin geçiş güzergahında kuvvetli sağanak yağış var

Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönmeye başladı. Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı. Ekipler, dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.

Yetkililer, dönüş yolunda trafiğin tatilin son günü yarın artmasını beklediklerini söyledi.

FSM'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesine yakın Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık Mevkii'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Trafik Yoğunluk haritasında saat 16.00 itibariyle trafik yoğunluğu oranı yüzde 54 olarak ölçüldü. Kavacık Edirne istikametinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

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OTOYOL SAKARYA GEÇİŞİNDE AKICI YOĞUNLUK





Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Birçok sürücü bayramın bitmesi ile birlikte yola çıkmıştı. 9 günlük tatilin bitmesine kısa bir süre kala yola çıkmaya başlayan diğer sürücüler ise Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk oluşturdu. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA KUVVETLİ SAĞANAK

Ülkenin dört bir yanından bayram tatilinden dönen vatandaşların büyükşehirlere yolculuğu devam ederken, 43 ilin geçiş güzergâhı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu. Araç trafiğinin yoğun olduğu bazı karayolları havadan görüntüledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış, özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı; ıslanan yolların kayganlaşmasıyla birlikte zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yağmurla birlikte artan trafik riski karşısında polis ekipleri güzergahlarda görev alarak ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı.

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, tatil dönüşü trafiğinin artmasıyla birlikte sürücülere sosyal medya platformları üzerinden dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan paylaşımda, dönüş yolculuklarının devam ettiğine dikkat çekilerek, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de trafikteki diğer bireylerin güvenliği için trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Kurallara uymak hayat kurtarır. Dönüş yolculuğu başladı. Yolda sevdiklerimize kavuşmanın heyecanı kadar trafikteki sorumluluğumuzu da unutmayalım. Birkaç dakikalık dikkat, bir ömrü değiştirebilir. Güvenli yolculuklar" ifadelerine yer verildi.