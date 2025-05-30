Bayraktar TB3'ün tam otomatik kalkış ve iniş testi paylaşıldı

BAYKAR, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisine tam otomatik bir şekilde iniş ve kalkış yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda "Ne denizler aştık biz... Bazen karadan, bazen havadan!" ifadeleri kullanıldı.

TOPLAM UÇUŞ 1.080 SAATE ULAŞTI

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1.080 saat 14 dakika havada kaldı. Şimdiye kadar test sürecinde 551 sorti yapan milli SİHA, TCG Anadolu gemisinde ise 42 sorti gerçekleştirdi. Milli SİHA 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol katetti.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE İLK

Bayraktar TB3 tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024’te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Daha sonra 26 Kasım 2024’te gerçekleştirilen uçuş testleri de başarıyla yapılmıştı. Milli SİHA böylece dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı.

#BayraktarTB3 PT-3 ✈️⚓️🚀



Ne denizler aştık biz...

Bazen karadan, bazen havadan!



We have traversed countless seas —Sometimes over land, sometimes by air!



✅ Tam Otomatik Kalkış ve İniş Testleri

✅ Fully Autonomous Takeoff & Landing Tests



⚓️ TCG Anadolu#MilliTeknolojiHamlesi… pic.twitter.com/cvtIQh1YlC — BAYKAR (@BaykarTech) May 30, 2025

Haberin Devamı

SÜPERSONİK FÜZEYLE TAM İSABET

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen atış testlerinde, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurdu. Milli SİHA, 27 Mart’ta yapılan testte görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla 6x6 metrelik perdeli hedefi başarıyla imha ederken, hedefi havadaki Bayraktar TB2 lazerle işaretledi. Bu testlerle birlikte iki SİHA’nın koordineli görev kabiliyeti de başarıyla sergilendi.

YERLİ MOTOR İLE EN YÜKSEĞE

Milli SİHA Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024’te Edirne’nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde 36.310 feet irtifaya ulaşarak önemli bir eşiği daha geçmişti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya ait bulunuyor.

Haberin Devamı

DENİZ AŞIRI GÜÇ ÇARPANI

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Önceki yıl sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024’te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.