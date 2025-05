Bayraktar TB3'ün tam otomatik kalkış ve iniş testi paylaşıldı

BAYKAR, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisine tam otomatik bir şekilde iniş ve kalkış yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda "Ne denizler aştık biz... Bazen karadan, bazen havadan!" ifadeleri kullanıldı.

TOPLAM UÇUŞ 1.080 SAATE ULAŞTI

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1.080 saat 14 dakika havada kaldı. Şimdiye kadar test sürecinde 551 sorti yapan milli SİHA, TCG Anadolu gemisinde ise 42 sorti gerçekleştirdi. Milli SİHA 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol katetti.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE İLK

Bayraktar TB3 tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024’te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Daha sonra 26 Kasım 2024’te gerçekleştirilen uçuş testleri de başarıyla yapılmıştı. Milli SİHA böylece dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı.

#BayraktarTB3 PT-3 ✈️⚓️🚀



Ne denizler aştık biz...

Bazen karadan, bazen havadan!



We have traversed countless seas —Sometimes over land, sometimes by air!



✅ Tam Otomatik Kalkış ve İniş Testleri

✅ Fully Autonomous Takeoff & Landing Tests



⚓️ TCG Anadolu#MilliTeknolojiHamlesi… pic.twitter.com/cvtIQh1YlC