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Bayraktar TB3'ün 2. prototipi gökyüzüyle buluştu

Bayraktar TB3 2. Prototip İlk Uçuş Testini başarıyla tamamladı.

24.03.2024 - 07:20 |
Bayraktar TB3'ün 2. prototipi gökyüzüyle buluştu

Bayraktar TB3 kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Türk Havacılığının Altın Çağı' ifadelerine yer veren Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 2.Prototip İlk Uçuş Testi " dedi.

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