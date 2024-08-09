Bayraktar AKINCI, TOLUN mühimmat atış testlerini başarıyla geçti
Bayraktar AKINCI, TOLUN Mühimmat Atış Testleri'ni başarıyla gerçekleştirdi. Test anları Baykar'ın resmi hesabından paylaşıldı.
09.08.2024 - 23:44 |
Bayraktar AKINCI'dan yeni başarı geldi. AKINCI TOLUN atış testi tam isabet gerçekleşti.
Baykar resmi hesabı o anları Twitter hesabından paylaştı.
Atış testleri Sinop'ta gerçekleşti.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀— BAYKAR (@BaykarTech) August 9, 2024
TOLUN Mühimmat Atış Testleri
🎯 Tam İsabet / Bull’s Eye
📍 Sinop#Baykar 🤝 @Aselsan 🤝 @SageTubitak
TOLUN Munition Firing Tests#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/zG9Sq7Utrc