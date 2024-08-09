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Bayraktar AKINCI, TOLUN mühimmat atış testlerini başarıyla geçti

Bayraktar AKINCI, TOLUN Mühimmat Atış Testleri'ni başarıyla gerçekleştirdi. Test anları Baykar'ın resmi hesabından paylaşıldı.

09.08.2024 - 23:44 |
Bayraktar AKINCI, TOLUN mühimmat atış testlerini başarıyla geçti

Bayraktar AKINCI'dan yeni başarı geldi. AKINCI TOLUN atış testi tam isabet gerçekleşti.

Baykar resmi hesabı o anları Twitter hesabından paylaştı.

Atış testleri Sinop'ta gerçekleşti.

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