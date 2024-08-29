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Bayraktar AKINCI, TOLUN atış testini başarıyla geçti

Bayraktar Akıncı TİHA, TOLUN Minyatür Bomba Test Atışı başarıyla gerçekleştirildi.

29.08.2024 - 23:24 | | İHA
Bayraktar AKINCI, TOLUN atış testini başarıyla geçti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba ile AKINCI TİHA atış testlerine devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar atış testinin görüntüsünü sosyal medya hesabından “TOLUN mühimmat atış testi tam isabet” notu ile paylaştı.

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