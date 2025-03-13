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Bayraktar AKINCI, Murad AESA radarı ile test uçuşunu tamamladı

13.03.2025 - 16:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN'ın Murad AESA radarı ile performans test uçuşunu başarı ile tamamladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI'nın Murad AESA radarı ile gerçekleştirdiği test uçuşuna ilişkin görüntü paylaşıldı.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar AKINCI'nın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bayraktar AKINCI, Murad AESA radar performans test uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu kritik teknoloji, Türk savunma sanayiine güç katacak, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sahada bir kuvvet çarpanı olacak. Baykar ve ASELSAN'ı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayraktar AKINCI, Murad AESA radarı ile test uçuşunu tamamladı

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