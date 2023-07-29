Baykar’dan açıklama: 5 noktada orman yangınlarına karşı hizmet verilmektedir

Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çıkan orman yangınlarına Orman Genel Müdürlüğü'nun dışında savunma sanayinin önde gelen firmalarından Baykar Teknoloji de müdahale ediyor.

Baykar, yangınların söndürülmesi için görevlendirdiği İHA'lar için hiçbir kurum ve kuruluştan ücret almadan kira, personel gideri, yakıt, elektrik, su giderlerini kendi bütçesinden harcayarak yangınların söndürülmesine destek oluyor.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Baykar olarak OGM'nin ihalesine en düşük bedeli vererek 5 adet Bayraktar TB2 İHA kiraladık. Ayrıca 4 Bayraktar İHA'yı da ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar üstleniyor" dedi.

Kamuoyuna zorunlu açıklamamızdır.

Baykar ile OGM (Orman Genel Müdürlüğü) arasında yapılan sözleşme ile birlikte Bayraktar TB2 İHA’lar şu anda Manisa/Akhisar, Muğla/Milas, Kütahya/Zafer, Antalya/Gazipaşa ve Edirne/Keşan olmak üzere 5 noktada konuşlu olarak hizmet vermektedir.

Bu 5 noktada konuşlu bulunan 5 adet Bayraktar TB2 İHA’ya ek olarak, Baykar tarafından bilabedel konuşlandırılan yedek 4 adet Bayraktar TB2 İHA ile birlikte toplam olarak 9 adet Bayraktar TB2 İHA, Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadele faaliyetleri için görev yapmaktadır. Bayraktar TB2 İHA’ların her biri meteorolojik şartlar ve hava trafiğinin uygun olması durumunda günde en az 10 saat, 5 adet İHA ise toplamda günde en az 50 saat uçuş yaparak Yeşil Vatan’ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir. Büyük ölçekli orman yangınlarında ise uçuş görevi 24 saate kadar çıkmaktadır. Ayrıca tüm süreç Baykar personelleri tarafından yürütülmektedir. Baykar üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmek için çaba göstermektedir.

Yapılan anlaşmaya göre orman yangınlarıyla mücadele için tüm teknik teçhizatın temini, kurulması, kullanılması ile konuşlanan havaalanlarında kullanılan yerlerin kirası, elektrik ve su giderleri ile tüm personel giderleri, İHA’ların bakımları, yedek parçaları, onarımı ve yakıtları Baykar tarafından karşılanmaktadır. Baykar bahse konu yangın tespit faaliyetleri için toplam 30 personel çalıştırmaktadır.

Bunların yanı sıra Baykar 2021’de OGM’ye orman yangınlarıyla mücadele için gereken yüksek teknolojik altyapıyı da eksiksiz olarak kurmuştur.

Türkiye, bu alanda karşılaşılacak sorunların tespitine vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşarak Avrupa’da İHA’ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke olmuştur.

Ülkemiz bu öncü mücadele yöntemiyle birlikte The European Forest Fire Information System’in (EFFİS) 2021’de yayınladığı raporlarındaki verilere göre orman yangınlarıyla mücadele de en başarılı ülke olmuştur. (1)

OGM’nin verilerine ve medyada yayınlanan haberlere bakıldığında İHA’ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla birlikte orman yangınlarına ilk müdahale süresi yaklaşık 45 dakikadan 11 dakikaya düşmüştür. OGM yeni hedefinin ilk müdahale süresini 10 dakikanın altına indirmek olduğunu da duyurmuştur. (2)

Bununla birlikte yanı başımızdaki Yunanistan’da, Avrupa’da, geçtiğimiz yıllarda Avustralya’da uzun süre hatta aylarca devam eden orman yangınları tüm insanlık tarafından çaresizce izlenmiştir.

Meselenin ne kadar önemli olduğu, orman yangınlarına karşı tüm teknolojik kabiliyetimizi kullanmamızın gerekliliği ortadadır.

Bayraktar TB2 İHA’ların kullanıma girdiği 2020’de 345 yangın ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürülmüştür. 2021’de ise İHA’lar 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynamıştır.

Geçtiğimiz yıl 1 Haziran-15 Kasım 2022 tarihleri arasında OGM’nin verilerine göre Bayraktar TB2’ler tam 1109 yangını ilk anda tespit ederek Yeşil Vatan’ın korunmasına yönelik çok önemli hizmetler vermiştir.

Bilim insanlarına göre dünya tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşadığımız bugünlerde komşumuz Yunanistan’da, Akdeniz havzasında, Avrupa’da, Kanada’da yaşanan orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlarda ormancılarımız şehit oluyor, dünyanın farklı noktalarında insanlar vefat ediyor, ormanda yaşayan hayvanlar ölüyor ve zarar gören ekosistemle birlikte dünya kendine nefes aldıran ciğerlerini kaybediyor.

Ülkemizde ise yapılan çalışmalar sayesinde 1 Haziran 2023 ile 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında tespit edilen 285 orman yangınının 192’si Bayraktar TB2 İHA’lar tarafından ilk anda tespit edilmiştir. Bu yangınlar OGM’nin fedakâr ekipleri tarafından büyümeden söndürülmüştür.

1 Haziran – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5 noktada görevli Bayraktar TB2 İHA’lar 2319 saat 20 dakika uçuş gerçekleştirmiştir. Hâlihazırda Antalya Kemer’de söndürülen orman yangınının 109. saati itibariyle Bayraktar TB2 İHA’lar 79 saattir uçuş gerçekleştirmekte ve operasyonda çalışan Baykar personelleri aralıksız olarak görev yapmaktadır. OGM’nin fedakâr personeli sayesinde yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları sürdürülmektedir.

İmzalanan sözleşme bedeli dünyadaki benzeri uçuş/saat ücretli hizmetlerin çok altındadır. Daha da önemlisi sözleşme içeriğindeki saatlik uçuş ücreti bu hizmeti veren en yakın muadilinin bile yaklaşık 3’te 1’i kadardır.

Geçtiğimiz yıllarda da bu hizmetleri karalamaya çalışan benzeri Haberler dolaşıma sokulmuştur. Baykar’ı karalamaya yönelik bu ve benzeri algı oluşturma çabalarına karşı hukuki girişimde bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Kamuoyuna zorunlu açıklamamızdır.



Baykar ile OGM (Orman Genel Müdürlüğü) arasında yapılan sözleşme ile birlikte Bayraktar TB2 İHA’lar şu anda Manisa/Akhisar, Muğla/Milas, Kütahya/Zafer, Antalya/Gazipaşa ve Edirne/Keşan olmak üzere 5 noktada konuşlu olarak hizmet vermektedir.



Bu… — BAYKAR (@BaykarTech) July 29, 2023

HALUK BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Gazetecilikte bir haber hazırlanırken karşı tarafa da söz hakkı tanınır diye biliyorum. Bize ulaşan, arayan, soran olmadı. Olsaydı anlatırdık. Bu gazetecilikten çok itibar suikasti...

Söz konusu ihale şeffaf ve açık bir şekilde yapılmıştır. Her bir vatandaş bu bilgilere ulaşabilir. Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz. Yurt içindeki muadilinin de 3'te 1'i kadar.

Baykar olarak OGM'nin ihalesine en düşük bedeli vererek 5 adet Bayraktar TB2 İHA kiraladık. Ayrıca 4 Bayraktar İHA'yı da ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar üstleniyor.

Bayraktar TB2 İHA'lar 2020'de 345 orman yangın ilk anda tespit etti.

2021’de 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynadı.

2022'de ise Bayraktar TB2’ler tam 1109 yangını ilk anda tespit etti.

2023'te ise şimdiye kadar tespit edilen 285 orman yangınının tespiti ve müdahalesinde aktif görev yaptı.

OGM'nin yangına ilk müdahale süresi yüksek teknolojinin kullanıma girmesiyle birlikte 45 dakikadan 11 dakikaya düştü.

Baykar olarak önceki yıllarda OGM için teknolojik altyapıyı da oluşturduk. Bu hizmeti tüm operasyonel yönleriyle Yeşil Vatan'ın korunmasına destek olmak ve ülkemize hizmet etmek için gerçekleştiriyoruz.