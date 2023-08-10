Baykar İHA'larıyla ilgili iddialara sert tepki: Verdikleri bütün rakamlar yanlış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür. Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.

Önemli gelişmelerden bir tanesi, sıfır atık konusundaki Türkiye'nin ortaya koyduğu inisiyatif. Emine Erdoğan hanımefendi BM'ye katılmıştı 30 Mart Sıfır Atık günü olarak kabul edilmişti. 2035 yılında yüzde 65'e ulaşma hedefimiz Hanımefendi tarafından zikredildi. Sıfır Atık Projesi yeni aşamalara ulaşıyor. Bu sıfır atığın diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını görüyoruz. Hanımefendinin başlattığı inisiyatifin örnek hale gelmesi kıymetli bir misyonu sürdürmektedir.

"SEÇİM SONUÇLARINI KABULLENEMEYEN BİR TABLO VAR"

Muhalefetle ilgili tartışmalar var. Seçimlerin ilk turu devam ederken, bazı odaklar bize şu soruyu getiriyorlardı: Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Ben de seçim sonuçlarını kabulü açısından bizim bir sabıkamız yok. CHP'nin bir sabıkası var diye. Sorunun sorulması gereken onlardır. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını sindirmek de zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. ‘iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir’ noktasına gelmiştir. Ortaya çıkan tablo vahimdir.

DİYARBAKIR ANNELERİ

1438 gündür bu anneler nöbet tutuyorlar. İnsan hakları örgütlerinin bu anneleri ziyaret etmeleri gerekirdi. Halen bu derece duyarsızlık, çifte standardı göstermeye devam ediyor. Diyarbakır anneleri mücadeleyi sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

İki tür mücadele yürütülmektedir. TSK, MİT, Emniyet çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda siyasi denklemde terörün arkasındaki siyasi arayışların farkındayız. Teröristlerin arkasındakileri de görüyoruz. Mücadelemiz devam edecek.

DÜZENSİZ GÖÇ

Türkiye'nin kara propagandalarla göçmen deposu gibi gösterilmeye çalışılması reddettiğimiz bir durumdur.

ORMAN YANGINLARI

Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Baykar'ın İHA'larına dönük olarak ortay koyulan açıklamalar yanlış. Muhalefet etmek adı altında bir seviyesiyle yürütüldüğünü gördük. İHA'ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır. Hastalıklı bir grup tarafından hedef alınmaktadır.

KUR'ANI KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. BM 'suç' diye niteledi. İfade özgürlüğü adı altında din özgürlüğü tehdit altına alınmaya başlanmıştır. Din inançlar bağlamında