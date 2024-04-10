BAYKAR, deprem konutlarını Haziran ayında teslim etmeye başlayacak

BAYKAR, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Baykar olarak hayata geçirdiğimiz #KonutSeferberliği ile 1.012 kalıcı konutu depremzede kardeşlerimize huzur dolu yuvalar olarak sunma hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Haziran 2024'te teslim etmeye başlayacağız.

Bayram sevinciniz daim olsun…

📍 Adıyaman Deprem Konutları

📍 Hatay Deprem Konutları

📍 Kahramanmaraş Deprem Konutları"

Baykar olarak hayata geçirdiğimiz #KonutSeferberliği ile 1.012 kalıcı konutu depremzede kardeşlerimize huzur dolu yuvalar olarak sunma hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.



Haziran 2024'te teslim etmeye başlayacağız.



Bayram sevinciniz daim olsun…



📍 Adıyaman Deprem Konutları

📍… pic.twitter.com/Q0ECxIXMVp — BAYKAR (@BaykarTech) April 10, 2024

SELÇUK BAYRAKTAR DEPREMZEDELERİN BAYRAMINI KUTLADI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başladığımız 1.012 kalıcı konut projemizi, Haziran 2024’e kadar tamamlayıp depremzede kardeşlerimizin kullanımına sunacağız inşallah.

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Bu vesileyle depremzede kardeşlerimizin bayramını kutluyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başladığımız 1.012 kalıcı konut projemizi, Haziran 2024’e kadar tamamlayıp depremzede kardeşlerimizin kullanımına sunacağız inşallah.



Bu vesileyle depremzede kardeşlerimizin bayramını kutluyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize… pic.twitter.com/6MUZoeepYY — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 10, 2024

HALUK BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Asrın felaketinin yaralarını sarmak için Baykar ailesi olarak başlattığımız 1.012 kalıcı konut projemiz Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da hızla ilerliyor.

Depremzede kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri yuvalarını 2024 Haziran ayından itibaren teslim etmeye başlayacağız. Hayırlı Bayramlar..."