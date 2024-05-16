Bayhan Tiryakinim neden kaldırıldı? Bayhan nedenini açıkladı

Popstar'a katılıp "Seninle Olmak Var ya" şarkısıyla tanınan Bayhan, şimdi de Tiryakinim şarkısıyla dillere dolandı. "Tiryakinim" yerli listeleri aşıp, uzun süredir kimseleri göremediğimiz global listede de birinci sıraya yerleşmişti.

Dünya Viral Listesi'nde zirveye yerleşen şarkıya dair açıklamada bulunan Bayhan Gürhan, olayın teknik sebeplerden yaşandığını açıkladı. Ünlü isim sosyal medyada gündem oldu.

Bayhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teknik bir sorundan dolayı Tiryakinim'e geçici bir süre ara... Kısa süre sonra şarkımız yeniden yayında olacaktır.

Göstermiş olduğunu ilgi ve hassasiyete teşekkür ederim..."