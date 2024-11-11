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Bayburt’ta taşkın koruma inşaatı! DSİ açıkladı: Sona gelindi

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Aşağı Kırzı köyünde taşkın koruma inşaatında yüzde 85 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

11.11.2024 - 07:16 | | İHA
Bayburt’ta taşkın koruma inşaatı! DSİ açıkladı: Sona gelindi

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Aşağı Kırzı köyünde yapımı devam eden taşkın koruma inşaatında sona doğru yaklaşıldı.

Bayburt’ta taşkın koruma inşaatı DSİ açıkladı: Sona gelindi

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aşağı Kırzı köyü taşkın kontrol inşaatının devam ettiği belirtilerek söz konusu inşaatta yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandığı kaydedildi.

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