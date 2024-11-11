Bayburt’ta taşkın koruma inşaatı! DSİ açıkladı: Sona gelindi
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Aşağı Kırzı köyünde taşkın koruma inşaatında yüzde 85 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.
11.11.2024 - 07:16 | | İHA
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Aşağı Kırzı köyünde yapımı devam eden taşkın koruma inşaatında sona doğru yaklaşıldı.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aşağı Kırzı köyü taşkın kontrol inşaatının devam ettiği belirtilerek söz konusu inşaatta yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandığı kaydedildi.