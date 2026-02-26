Bayburt’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Bayburt’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime verilen aranın süresi bir gün daha uzatıldı. Bayburt Valiliği, 27 Şubat 2026 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında ders yapılmayacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek tedbir kararı alındığı belirtildi. Resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.