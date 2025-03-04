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Bayburt'ta hayvanlar unutulmuyor: Karla kaplı arazide yaban hayvanları için yem bırakıldı

04.03.2025 - 09:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bayburt'ta hayvanlar unutulmuyor: Karla kaplı arazide yaban hayvanları için yem bırakıldı

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Müdürlüğü ekiplerince dondurucu soğukların ve ağır kış şartlarının yaşandığı Bayburt'ta yemleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çuval çuval yem bıraktı.

Karla kaplı arazide besin bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapan Bayburt DKMP görevlilerince, Uluçayır ve Kurbanpınar köyleri arasındaki ortakol mevkiine yem bırakıldı.

Bayburtta hayvanlar unutulmuyor: Karla kaplı arazide yaban hayvanları için yem bırakıldı

Yaban hayvanlarının yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inmesinin önüne geçildiği bu çalışmayla, ekolojik dengenin bozulmaması ve hayvanların açlıktan telef olmaması amaçlanıyor.

Bayburtta hayvanlar unutulmuyor: Karla kaplı arazide yaban hayvanları için yem bırakıldı

Bayburt DKMP Müdürlüğünce hem yaz, hem de zorlu kış şartlarında doğaya hayvanlar için yem bırakılacağı, yemleme çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Bayburtta hayvanlar unutulmuyor: Karla kaplı arazide yaban hayvanları için yem bırakıldı

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