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Bayburt’ta harekete geçildi! Baraj ve göletlere 574 bin yavru balık bırakıldı

Bayburt’ta su kaynaklarının balıklandırılması ve ekolojik dengenin devam edebilmesi için Mehmet Arslan Göleti, Gökçedere Göleti ve Kırklartepe Barajına 574 bin yavru balık bırakıldı.

18.09.2024 - 07:53 | | İHA
Bayburt’ta harekete geçildi! Baraj ve göletlere 574 bin yavru balık bırakıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi" kapsamında, Keban Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tahsis edilen 574 bin sazan yavrusu, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Şube Müdürü Kürşad Yıldız tarafından Mehmet Arslan Göleti, Gökçedere Göleti ve Kırklartepe Barajına bırakıldı.

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