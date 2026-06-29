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Bayburtlu çiftçilere büyük müjde! Topraklar nihayet suya kavuşuyor

29.06.2026 - 11:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bayburtlu çiftçilere büyük müjde! Topraklar nihayet suya kavuşuyor

Bayburt'ta tarımsal sulama altyapısını güçlendirecek Uluçayır Göleti Sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla 3 bin 970 dekar zirai tarım arazisi suya kavuşacak.

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Merkeze bağlı Uluçayır köyünde devam eden proje kapsamında 21 bin 671 metre uzunluğunda boru hattı döşenecek, 187 sanat yapısı inşa edilecek.

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Sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte tarım arazilerinde modern sulama imkânı sağlanması, suyun daha verimli kullanılması ve üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

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