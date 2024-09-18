Bayburt Tarhunu coğrafi işaret tescili aldı! 4. ürün oldu

Bayburt Üniversitesi, Bayburt Ehramı, Bayburt Balı ve Aydıntepe Şeker Fasulyesi için yapılan coğrafi işaret başvurularının ardından, Bayburt’un önemli tıbbi ve aromatik bitkilerinden biri olan Bayburt Tarhunu için de coğrafi işaret tescil sürecini başarıyla tamamladı. Resmî bültende yayımlanan coğrafi işaret tesciliyle birlikte Bayburt Üniversitesinin tescil ettirdiği ürün sayısı 4 oldu.

Bayburt Tarhunu’nun coğrafi işaret tescili için 17 Mayıs 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru, ilgili komisyonların görüşlerinin alınmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın değerlendirmeleriyle sonuçlandı. 16 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan 2024/181 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni ile Bayburt Tarhunu’nun coğrafi işaret tescili resmen onaylanmış oldu.