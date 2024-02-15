Batuhan A kargo gemisi kimin, hangi şirketin? Marmara Denizi’nde batan gemi Batuhan A gemisi hangi firmaya ait?
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu. Peki, Batuhan A kargo gemisi kimin, hangi şirketin? Marmara Denizi’nde batan gemi Batuhan a gemisi hangi firmaya ait?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının hızla olay yerine yönlendirildiği kaydedildi. Peki, Batuhan A gemisi hangi firmaya ait, kime ait?
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.
Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir.
Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir.
Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." dedi.
BATUHAN A KARGO GEMİSİ KİMİN, HANGİ ŞİRKETİN?
1971 yılında inşa edilmiş olup hâlen Türk bayrağı altında seyretmektedir. Armatörü ise Murat Altıntaştır. Sabah saatlerinde BATUHAN A adlı genel kargo gemisinin battığı haberiyle Türkiye gündemi sarsıldı.