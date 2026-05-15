Batmanlı esnaf aracına astığı yazıyı gören korna çalarak destek verdi! 'Kafam çok rahat'

Batman'da 45 yıldır esnaflık yapan Veysi Tekin, akrabalarıyla yaşadığı sorunlar sonucu kestiği ilişkisini, arabanın arkasına yapıştığı "Akrabalarımla ilişkimi kestim, destek için korna çal" yazısıyla duyurdu.

Yakın çevresi ve akrabalarından gördüğü tavırlar nedeniyle böyle bir karar aldığını belirten Tekin, uzun süredir hem maddi hem manevi olarak yıprandığını söyledi. Yakın çevresinde akraba bildiği, dost dediği insanlardan çektiği zulümden dolayı aklına böyle bir şey yapmak geldiğini ifade eden Tekin, "Akrabalarımla ilişkimi kestim, destek için korna çal diye yazıyı arabama astım. Herkes bilsin, duysun istedim. Hasetlik, kıskançlık, kibir ve çekememezlik yüzünden hem maddi hem manevi olarak çok yıprandım. Bu yüzden bütün akrabalarımla ilişkimi kesme kararı verdim" dedi.





Kararın ardından huzur bulduğunu kaydeden Tekin, "Şu anda kafam çok rahat. Gerçekten çok huzurluyum. Dedikodu yok, fitne yok, kıskançlık yok, çekememezlik yok. İnsanları kullanıp sonra bir kenara atmaları yok artık. Herkesi Allah'a havale ediyorum. Trafikte birçok sürücü korna çalarak destek verdi. Şehirde yeniden tur atacağım. Batman caddelerinde dolaşacağım. İnanın ki herkes benim gibi düşünüyor. Akrabalarından ve dost bildiği insanlardan çok çeken insanlar var. Ben 45 yıldır aperatif yemek işiyle uğraşan bir esnafım" ifadelerini kullandı.