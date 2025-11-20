Batman'da sıra dışı üzüm tanesi görenleri hayrete düşürdü

Haberin Devamı

Bir manavdan alışveriş yapan Metin Türk'ün eve getirdiği 1 kilogramlık üzüm, içindeki sıra dışı bir taneyle hem ev halkını hem de görenleri şaşırttı. Üzüm salkımından ayrılan dev tanenin ağırlığı, normal üzüm tanelerinin neredeyse dört katı çıktı. Dev üzüm tanesi kısa sürede ev halkının ve misafirlerin ilgi odağı olurken, görenler tanelerin arasındaki olağanüstü farkı hayranlıkla izledi. Üzüm tanesini tartan Metin Türk, terazideki rakamları görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Genellikle 5-6 gram gelen sıradan üzüm tanelerine kıyasla bu olağanüstü tanenin tam 26 gram geldiğini kaydeden Metin Türk, durumu merak edip taneleri tek tek hassas terazide tarttığını belirtti.

Tartım sonucunda ortaya çıkan fark karşısında hem kendisinin hem ailesinin hem de evdeki misafirlerin şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden Türk, "Üzümü yıkarken elimdeki tanenin normalden çok daha büyük olduğunu fark ettim. Tartıya koyunca 26 gramı görünce gözlerimize inanamadık. Evde herkes sırasıyla gelip baktı, fotoğrafını çekti. Kısacası dev üzüm tanesi evin gündemi oldu" dedi.

Bazı vatandaşlar taneyi özel bir cins olabileceğini düşünürken, bazıları ise bu büyüklüğün tamamen doğal bir mutasyon olabileceğini dile getirdi.