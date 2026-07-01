Batman'da dikenli dantel böceği görüntülendi: Görenler gözlerine inanamadı!
01.07.2026 - 17:46Güncellenme Tarihi:
Medeniyetlerin beşiği Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, böcek bilimi (entomoloji) dünyasında büyük heyecan yaratan nadir bir canlı türü görüntülendi. Doğal ortamında kamuflaj yeteneği sayesinde çıplak gözle fark edilmesi neredeyse imkansız olan ve "Dikenli Dantel Böceği" (Phyllomorpha laciniata) olarak bilinen sıra dışı canlı, Hasankeyf İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde bir personelin cep telefonu kamerasına takıldı. Nohut büyüklüğündeki gövdesi ve örümceği andıran sismik yapısıyla dikkat çeken canlı, görenleri kendine hayran bıraktı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dikenli dantel böceği (phyllomorpha laciniata) cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dikenli dantel böceği (phyllomorpha laciniata) cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hemiptera (yarım kanatlı) türlerinden olan böcek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde görüldü.
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Dikenli kanatları ve nohut büyüklüğünde örümceğe benzer yapısıyla doğada fark edilmesi güç olan böcek, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.