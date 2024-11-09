BaşlıksızMisli’den günün oyuncu bahisleri! Deplasman fatihi Jamal Musiala…

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Pazar maçlarında yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

Saint Pauli - Bayern Münih / Oyuncu Gol Atar: Jamal Musiala

Bayern Münih’de Jamal Musiala, deplasmanda oynadığı son 4 maçın hepsinde gol attı.

Juventus – Torino / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Kenan Yıldız

Juventus’ta Kenan Yıldız, evinde oynadığı son 10 maçın 7’sinde kaleyi bulan şut çekti.

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Liverpool - Aston Villa / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Alexis Mac Allister

Liverpool’da Alexis Mac Allister, evinde oynadığı son 7 maçın 6’sında en az 1 defa kaleyi bulan şut çekti.

Brighton - Manchester City / Oyuncu Gol Atar: Danny Welbeck

Brighton’da Danny Welbeck, ligde evinde oynadığı son 7 maçın 5’inde ağları havalandırdı.

Liverpool - Aston Villa / Oyuncu Gol Atar: Mohamed Salah

Liverpool’da Mohamed Salah, ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünde ağları havalandırdı.

Angers - Paris Saint Germain / Oyuncu Özel Kombosu: Bradley Barcola En Az 3 Şut Çeker

PSG’de Bradley Barcola, oynadığı son 5 maçın 4’ünde en az 3 şut çekti.

Liverpool - Aston Villa / Oyuncu Özel Kombosu: Ollie Watkins Faul Yapar

Aston Villa’da Ollie Watkins, ligde oynadığı son 6 maçın 5’inde en az 1 defa faul yaptı.

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