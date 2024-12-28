Basılı harç pulu dönemi 1 Ocak'tan itibaren sona eriyor: Havayolları yolcuları uyardı

1 Ocak itibariyle sona erecek basılı harç pulu dönemiyle ilgili olarak havayolu şirketleri sosyal medya hesaplarından yolcularına bir bilgilendirmede bulundu.

Yapılan bildirimde, “Yurt dışına çıkış planı yapan misafirlerimizin dikkatine, 1 Ocak 2025’ten itibaren, basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması sona erecektir. Yurt dışı çıkış harç pulu ödemelerinizi Dijital Vergi dairesi, GIB mobil uygulaması, Anlaşmalı bankalar, PTT ve Vergi dairelerinde yapabilirsiniz. Harç pulu uygulaması yalnızca Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile seyahat eden yolcular için geçerli olduğunu hatırlatırız” denildi.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı 1 Ocak itibariyle 710 TL’ye yükseltildi.