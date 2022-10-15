Bartın'daki maden faciasında yürek burkan sözler: Beni sakın götürme

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında Patlama meydana geldi. Arkadaşları yer altında kalan madenci olay yerinden ayrılmak istemedi. Madenci, "Ben gitmeyeceğim, ben iyiyim. Beni götürme sakın abi" dedi.

Sağlık ekiplerinin oksijen vereceğini söylemesinin ardından "Ben iki dakika durayım şurada, döneceğim" ifadelerini kullandı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.