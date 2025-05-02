GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBartın'da şaşırtan olay: Evde uyuyakalan çocuk mahalleyi ayağa kaldırdı
HaberlerGündem Haberleri Bartın'da şaşırtan olay: Evde uyuyakalan çocuk mahalleyi ayağa kaldırdı

Bartın'da şaşırtan olay: Evde uyuyakalan çocuk mahalleyi ayağa kaldırdı

02.05.2025 - 07:12Güncellenme Tarihi:
Bartın'da şaşırtan olay: Evde uyuyakalan çocuk mahalleyi ayağa kaldırdı

Bartın'da evde bulunan oğlundan haber alamayan baba, mahalleyi ayağa kaldırdı. Camdan eve giren itfaiye, çocuğun uyuyakaldığını belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Tarla Sokak Davut Fırıncıoğlu Sitesi 4 katlı binanın 3. katında evde yalnız kalan 11 yaşındaki Ö.Y., evde uyuyakaldı. Eve dönen baba, tüm çabalarına rağmen oğluna ulaşamadı.

Kapıyı açamayan baba, oğlunun hayatından endişe etti. Polis ve itfaiyeye arayan baba, ekiplerden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise merdiven yardımıyla daireye girdi. İçeri giren ekipler, çocuğu hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Çocuğun uyuduğunu tespit eden ekipler, Ö.Y.'yi uyandırarak, kapıyı açtı. İtfaiye ve polis ekiplerini görünce olayın ne olduğunu anlamaya çalışan mahalleli, çocuğun uyuyakaldığını öğrenince rahat nefes aldı.

Güncel Haberler

Mesleğinin son temsilcisi: ‘Yaşayan İnsan Hazinesi! Deneyimlerini öğrencilerle paylaştı
#Gündem

Mesleğinin son temsilcisi: ‘Yaşayan İnsan Hazinesi! Deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Fransa'dan Tesla'ya kötü haber! Resmen çakıldı
#Ekonomi

Fransa'dan Tesla'ya kötü haber! Resmen çakıldı

Amerika'da yaşarken fark etti, Tire'de üretime başladı! Satış hedefini büyüttü
#Gündem

Amerika'da yaşarken fark etti, Tire'de üretime başladı! Satış hedefini büyüttü