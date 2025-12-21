GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Bartın'da şarampole devrilen otomobilden sızan yakıt paniğe neden oldu

21.12.2025 - 01:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BARTIN (İHA)

Bartın'da yoldan çıkan bir araç şarampole devrildi. Sürücü yaralanırken aracın deposundan sızan yakıt ise paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar Köyü Kuzören Mahallesi'nde seyir eden S.A. idaresindeki 06 AU 604 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, sürücü tedaviyi reddetti. Kazanın ardından aracın yakıt deposundan sızan yakıt ise panik yaşattı. Olay yerinde LPG ve benzin kokusu üzerine jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, aracın yanına kimse yaklaştırılmadı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araç şarampolden kurtarılarak, olay yerinden çekildi.

Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

