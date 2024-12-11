Bartın'da 'Öğrenci yurdunda asansör düştü' iddiasına ilişkin açıklama

Kentte Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki asansörün 5'inci kattan 1'inci kata düştüğü, asansörde bulunan 1 öğrencinin olayı yara almadan atlattığı iddia edildi.

Konuya ilişkin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi iddiasıyla ilgili olarak yapılan inceleme ve kamera kayıtlarına göre; asansörün normal bir şekilde kata indiği, öğrencinin indikten sonra herhangi bir panik yaşamadığı ve şikayette bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu haberde yer alan, Bartın Yurdu'nda asansörün daha önce de düştüğü ve 1 öğrencinin yaralandığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Yurt asansörlerimizin tüm teknik kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Yurtlarımızda öğrencilerimizin güvenliği ve konforu her zaman birinci önceliğimizdir" denildi.