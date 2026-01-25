Bartın'da asker uğurlama eğlencesi hastanede bitti

Bartın Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen asker eğlencesinde ikram edilen yemeğin ardından 15 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle Bartın Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 15 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, tedavi altına alınanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.