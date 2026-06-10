Osmanlı'nın mühendislik alanındaki başarısı Edirne'de gözler önüne seriliyor

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"Edirne Sarayı bizim için turistikten önce milli bir mirastır"



Edirne Sarayı'nın yalnızca turistik bir yapı olarak değil, milli ve manevi bir miras olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Beksaç, "Edirne Sarayı esasında bir ecdat yadigârı. Yani onun turistik katkısından önce bizim için onun manevi ve ulusal, milli bir değeri var" ifadelerini kullandı.