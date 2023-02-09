Meslek lisesinde yapılan varil sobalar deprem bölgesine gönderiliyor

Bartın Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde 50 kişilik metal öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesinde arama kurtarma ekipleri ve sokakta kalan depremzedelerin ısınmaları için varil sobalar yaptı. Dün başlayan ve bu sabah saatlerinde tamamlanan çalışma ile hayırseverler tarafından bağışlanan varillerle 130 varil soba yapıldı.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, “Deprem bölgesinde ısınma sorunu olduğu için bizd e arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz diye düşündük. Buradaki varilleri hayırseverlerden topladık ve varil soba yapmaya karar verdik. Burada kaynak makineleri sayesinde çubuk demirlerle varil sobalar yaptık. Bu sobalarda hem katı hem de sıvı yakıtlar yakılabilecek. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma ile 24 saatte 130 sobayı tamamladı, bölgeye göndereceğiz” dedi.