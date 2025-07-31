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Bartın Irmağı'nda yüzlerce ölü balık paniğe neden oldu! Yetkililer harekete geçti

31.07.2025 - 13:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bartın Irmağı'nda yüzlerce ölü balık paniğe neden oldu! Yetkililer harekete geçti

Bartın Irmağı'nda yaşanan toplu balık ölümleri paniğe neden oldu. Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisinde su yüzeyine çıkan yüzlerce ölü balık, görenleri şaşkına çevirdi. Durumun bildirilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Öte yandan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de vatandaşları ırmakta balık tutmamaları konusunda uyardı.

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Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı.

Bartın Irmağında yüzlerce ölü balık paniğe neden oldu Yetkililer harekete geçti

Boyları 15-20 santimetreyi bulan ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, ırmaktan alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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Bartın Irmağında yüzlerce ölü balık paniğe neden oldu Yetkililer harekete geçti

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan ırmağın su yüzeyinde yağ tabakası gözlendi.

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