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GündemBarış Pınarı'nda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı'nda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04.10.2022 - 09:50 |
Barış Pınarı'nda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Barış Pınarında 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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