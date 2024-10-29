Baran Güran sessizliğini Neler Oluyor Hayatta programına bozdu

Narin'in abisi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve dikkat çekmişti. Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan Baran Güran ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu.

“Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt bulamayan ağabey Güran, anne Yüksel ve kardeşi Enes’i savundu. Asla bu cinayeti işlemeyeceklerini söyledi. Hedefindeki isim en büyük şüphe duyduğu kişi Nevzat Bahtiyar’dı.

Baran Güran’a annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiaları da soruldu. Güran, Siverek’ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin’i bulabileceklerini söylediğini ve onların da buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti.

Enes’in uyuşturucu kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran Güran, hayatı boyuncu sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. “Ne alkol ne de uyuşturucu, hiçbiri çıkmadı” dedi.

Ağabey Baran Güran; Enes’in kolundaki ısırığı da, gözündeki morluğu da açıkladı. “Narin’e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı” dedi.

Haberin Devamı

Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da Baran Güran’a göre, amca değil; baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar’dı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de hayatını kaybettiği anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin arkasındaki failler henüz netlik kazanmadı. Narin'in ölümünde yer aldığı iddia edilen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar için "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Tutuklu sanıklar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Duruşma 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.