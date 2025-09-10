Bandırma'da ara eleman krizi derinleşiyor! İş yerleri kapanma noktasına geldi

Haberin Devamı

Bandırma'da yaklaşık 35 yıldır tedarik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ali Şengül, istihdamdan eğitime, teknolojiden gençlerin meslek tercihlerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. 1977 doğumlu olan Şengül, henüz 11 yaşında iş hayatına adım attığını, çıraklıktan işletmeciliğe uzanan bir yolculuk yaşadığını söyledi.

ARA ELEMAN SIKINTISI HAD SAFHADA

2005 yılından bu yana ortağıyla birlikte kendi iş yerini işleten Şengül, sektörün en büyük probleminin ara eleman eksikliği olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin birçok sektöründe benzer sorun yaşandığını belirten Şengül, "Hükümetimiz son yıllarda meslek liselerine ve meslek yüksekokullarına önem vermeye başladı; ancak bu uzun vadeli bir süreç. Şu anda ara eleman sıkıntısı had safhada. Gençler daha çok bilgisayar ve yazılım gibi alanlara yöneliyor. Bu durum, mesleki eğitimin zayıflamasına neden oluyor. Sonuç olarak birçok esnaf, çalıştıracak eleman bulamadığı için iş yerini kapatma noktasına geliyor "dedi.

Üniversite sınavına girerek Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandığını belirten 47 yaşındaki Şengül, "Okumanın yaşı yokmuş. Bu benim için yeni bir heyecan oldu. İnşallah dört yıl sonra lisans mezunu olacağım. Sektörümde en iyisini yapana dek mücadelemi vererek ülke ekonomisine katkı sağlayacağım" dedi.