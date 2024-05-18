Bandırma vapurunda kimler vardı, bandırma vapurunun kaptanı kimdir? Bandırma vapurunda kaç kişi vardı?

19 Mayıs 1919 Bandırma vapurunda kimler vardı, Bandırma vapurunun kaptanı kimdir? Samsun yolcularının arasından generaller, büyükelçiler, milletvekilleri ve hatta bir de başbakan çıkacak ama içlerinden biri, Kurmay Binbaşı Árif Bey, kader yoldaşlığı ettiği Paşa’sına suikast hazırlığı içerisinde bulunmakla suçlanarak idam edilecekti

Bandırma vapurunda kaç kişi vardı?

Samsun yolcularının 18 kişi olduğu söyleniyordu ama listeler maalesef eksikti, zira Bandırma Vapuru ile Samsun’a gidenler 18 değil tam 48 kişiydi. Bu 48 kişiden 23’ünü Mustafa Kemal Paşa ile karargáh mensupları, 25’ini de er ve erbaşlar teşkil ediyordu.

19 Mayıs 1919 Bandırma vapurunda bulunan kişiler kim?

Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri.



Kurmay Başkanı Albay Kázım Beyefendi (General Kázım Dirik. 1880-1941).



Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Tali Beyefendi (Milletvekili ve elçi Dr. İbrahim Tali Öngören. 1875-1952).



Kurmay Binbaşı Arif Bey (İzmir suikasti davasında İstiklál Mahkemesi’nin kararıyla idam edilen Ayıcı Arif Bey. 1882-1926).



Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (Asker ve büyükelçi Hüsrev Gerede. 1886-1962).



Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey (Korgeneral Kemal Doğan 1879-1951).



Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik Bey (Başbakan Dr. Refik Saydam. 1881-1942).



Yaver Piyade Yüzbaşı Cevad Efendi (Atatürk’ün yaveri ve milletvekili Cevad Abbas Gürer. 1887-1943).



Yaver Piyade Yüzbaşısı Mustafa Efendi (Tokat milletvekili Mustafa Sabri Süsoy. 1876-1934).



Piyade Yüzbaşı Ali Şevket Efendi (Gümüşhane milletvekili Ali Şevket Öndersev. 1884-1940).



Piyade Yüzbaşı Mümtaz Efendi (Yüzbaşı Ali Mümtaz Tünay. 1886-1946).

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Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi (Başbakanlık özel kalem müdürü İsmail Hakkı Ede. 1886-1943).



Tabib Yüzbaşı Behcet Efendi.



Piyade Asteğmeni Hayati Efendi (Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Hayati Bey. 1892-1926).



Piyade Asteğmeni Arif Hikmet Efendi (Tümgeneral Arif Hikmet Gerçekçi. 1894-1970).



Yaver Topçu Üsteğmeni Muzaffer Efendi (Atatürk’ün emir subayı ve Giresun milletvekili Muzaffer Kılıç. 1897-1959).



Asteğmen Abdullah Efendi.



Adli müşavir Ali Rıza Bey.

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Tabur hesap memuru Rahmi Efendi.



Tabur hesap memuru Ahmed Nuri Efendi.



Kátip Faik Efendi (Sağlık Bakanlığı memuru Faik Aybars. 1880-1945).



Yedeksubay Tahir Efendi.



Kátip Memduh Efendi (Cumhurbaşkanlığı memuru Memduh Atasev. 1895-1930’lar).

Bandırma vapurunun kaptanı kimdir?

19 Mayıs 1919'da Samsun'a taşıyan Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'dur.