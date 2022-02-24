Balistik füze nedir, nasıl çalışır ve hangi ülkelerde var? Balistik füze menzili, hızı ve özellikleri!

Ukrayna güvenlik kaynakları, tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Ukrayna, Belarus'tan topraklarına 4 balistik füze fırlatıldığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara Belarus da fiziki olarak resmen dahil olmuş oldu. Peki, Balistik füze nedir, hangi ülkelerde var? Balistik füze menzili…

BALİSTİK FÜZE NEDİR, NE DEMEK?

Balistik kelimesinin kökeni Roma İmparatorluğuna dayanmaktadır. Roma ordusu tarafından kuşatmalarda, büyük ok ve gülleri kale surlarına ve istihkâmlara atmak için kullanılan mancınığa Latincede “Balista” denilmekteydi.

BALİSTİK FÜZE NASIL ÇALIŞIR, MENZİLİ NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir.

BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ



•Havadan fırlatılan balistik füze

•Taktik balistik füze - yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mi) arasında menzil.

•Tiyatro balistik füzesi - 300 ila 3.500 kilometre (190 ila 2.170 mi) arasında menzil.

•Kısa menzilli balistik füze (KMBF) - 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mi) arasında menzil.

•Orta menzilli balistik füze (OMBF) - 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mi) arasında menzil.

•Uzun menzilli balistik füze (OMBF) - 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mi) arasında menzil.

•Kıtalararası balistik füze (KABF) - 5.500 kilometreden (3.400 mi) fazla menzil.

•Denizaltından fırlatılan balistik füze - Balistik füze denizaltısı'ndan fırlatıldı.

BALİSTİK FÜZE HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Denizaltından fırlatılan balistik füzelere sahip ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, Çin, Hindistan ve Kuzey Kore'dir.