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GündemBalıkesir'de kuyumcu soygununda yeni görüntüler pes dedirtti: 'Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur' deyip altınları istedi
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Balıkesir'de kuyumcu soygununda yeni görüntüler pes dedirtti: 'Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur' deyip altınları istedi

03.03.2025 - 16:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir'de kuyumcu soygununda yeni görüntüler pes dedirtti: 'Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur' deyip altınları istedi

Balıkesir'de geçen hafta meydana gelen kuyumcu soygununa ait yeni görüntüler çıktı. Soyguncunun kuyumcuya girerek "Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur" dediği o anlarda dükkanda yaşanan panik, saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Topladığı altınları torbaya koyan şüphelinin kaçarken torbasının sapının dolaba takılması sonucu hiçbir ziynet eşyasını alamadan olay yerinden kaçması ise dikkatlerden kaçmadı.

Balıkesir'de yaşanan kuyumcu soygununa ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli E.G. ile çalışan arasındaki diyaloglar kameraya yansırken, panik anları da saniye saniye kaydedildi.

Balıkesirde kuyumcu soygununda yeni görüntüler pes dedirtti: Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur deyip altınları istedi

Soyguncunun kuyumcuya girerek "Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur" olur dediği, topladığı altınları torbaya koyan şüphelinin kaçarken torbasının sapının dolaba takılması sonucu hiçbir ziynet eşyasını alamadan olay yerinden kaçması ise dikkatlerden kaçmadı.

Balıkesirde kuyumcu soygununda yeni görüntüler pes dedirtti: Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur deyip altınları istedi

Öte yandan, meydana gelen olay sonrasında İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in de kuyumcuya gelerek bilgi aldığı hırsızlık olayının ardından, dakikalar sonra şüpheli E.G. polis timlerince yakalandı. Gözaltına alınan E.G. çıkarıldığı adli makamlarca 'silahlı yağma' suçu iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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