BalÄ±kesir ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ (19 Åžubat 2026) iftar saat kaÃ§ta, oruÃ§ ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte tÃ¼mÂ detaylar....Â

BALIKESÄ°Râ€™DE Ä°LK Ä°FTAR SAAT KAÃ‡TA? (19 ÅžUBAT 2026)Â

BalÄ±kesirâ€™de Ramazan'Ä±n birinci gÃ¼nÃ¼nde oruÃ§lar akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte aÃ§Ä±lacak. Ä°ÅŸte il genelinde beklenen o vakitler:Â Â

BalÄ±kesir Ä°ftar Vakti (AkÅŸam EzanÄ±): 18:56Â Â

BalÄ±kesir Sahur Vakti (Ä°msak): 06:26Â Â

BalÄ±kesir Teravih NamazÄ±: 20:13Â Â

VatandaÅŸlar, akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte yÄ±lÄ±n ilk iftar sofrasÄ±na oturacak ve dualar eÅŸliÄŸinde oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklar.Â

BALIKESÄ°R RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2026 (Ä°LK 5 GÃœN)Â

Â Ramazan ayÄ± boyunca iftar ve sahur saatleri her gÃ¼n birkaÃ§ dakika ileri veya geri giderek deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nleri iÃ§in BalÄ±kesir namaz vakitleri:Â

Â

TARÄ°HÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SAHURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°FTARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TERAVÄ°HÂ

19.02.2026Â 06:26Â 18:56Â 20:13Â 20.02.2026Â 06:25Â 18:57Â 20:14Â 21.02.2026Â 06:24Â 18:58Â 20:16Â 22.02.2026Â 06:22Â 18:59Â 20:17Â 23.02.2026Â 06:21Â 19:00Â 20:18Â

Â