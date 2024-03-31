Balıkesir yerel seçim sonuçları 2024: Balıkesir'de kim önde? Kim kazandı? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Balıkesir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Balıkesir geldi. Balıkesir yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Balıkesir'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Balıkesir yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Balıkesir'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı ve Balıkesir ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Balıkesirli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Balıkesir'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Balıkesir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Balıkesir 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Balıkesir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Balıkesirli vatandaşlar, 2024 Balıkesir seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Marmara Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Balıkesir 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
BALIKESİR ilinin büyükşehir belediye başkanlığı için yarışan adayların oy oranları için gazetevatan seçim sayfamızı ziyaret edin.
BALIKESİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir Belediye Başkan adayları 2024
Abdulhalim Koç
Abdullah Levent Tüzel
Ahmet Akın
Arif Deniz
Ejder Onursal
Emre Albayrak
Eyüp Baş
Gizem Kurtyiğit
Mahir Bakan
Mehmet Rauf Kocaman
Mehmet Salih Dindarik
Mutlu Aksoy
Ömür Yar
Onur Yıldız
Yücel Yılmaz
Turhan Çömez
Tuğhan Çağlayan
Tanju Akçe
Şeref Kafa
Ramazan Şakşak
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Belediyesi'ni %47.78 oy oranı ile AK Parti adayı YÜCEL YILMAZ kazanmıştır.
Balıkesir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Balıkesir'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.