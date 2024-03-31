Balıkesir yerel seçim sonuçları 2024: Balıkesir'de kim önde? Kim kazandı? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Balıkesir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Balıkesir yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Balıkesir'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı ve Balıkesir ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Balıkesirli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Balıkesir'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Balıkesir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Balıkesir 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Balıkesir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Balıkesirli vatandaşlar, 2024 Balıkesir seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Marmara Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Balıkesir 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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BALIKESİR ilinin büyükşehir belediye başkanlığı için yarışan adayların oy oranları için gazetevatan seçim sayfamızı ziyaret edin.

BALIKESİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

Balıkesir Belediye Başkan adayları 2024

Abdulhalim Koç

Abdullah Levent Tüzel

Ahmet Akın

Arif Deniz

Ejder Onursal

Emre Albayrak

Eyüp Baş

Gizem Kurtyiğit

Mahir Bakan

Mehmet Rauf Kocaman

Mehmet Salih Dindarik

Mutlu Aksoy

Ömür Yar

Onur Yıldız

Yücel Yılmaz

Turhan Çömez

Tuğhan Çağlayan

Tanju Akçe

Şeref Kafa

Ramazan Şakşak

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Belediyesi'ni %47.78 oy oranı ile AK Parti adayı YÜCEL YILMAZ kazanmıştır.

Balıkesir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Balıkesir'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Balıkesir Seçim Sonuçları

Altıeylül Seçim Sonuçları 2024

Ayvalık Seçim Sonuçları 2024

Balya Seçim Sonuçları 2024

Bandırma Seçim Sonuçları 2024

Burhaniye Seçim Sonuçları 2024

Bigadiç Seçim Sonuçları 2024

Dursunbey Seçim Sonuçları 2024

Edremit Seçim Sonuçları 2024

Erdek Seçim Sonuçları 2024

Gömeç Seçim Sonuçları 2024

Gönen Seçim Sonuçları 2024

Havran Seçim Sonuçları 2024

İvrindi Seçim Sonuçları 2024

Karesi Seçim Sonuçları 2024

Manyas Seçim Sonuçları 2024

Kepsut Seçim Sonuçları 2024

Marmara Seçim Sonuçları 2024

Savaştepe Seçim Sonuçları 2024

Sındırgı Seçim Sonuçları 2024

Susurluk Seçim Sonuçları 2024"

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.

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