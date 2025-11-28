Balıkesir Susurluk'ta seyir halindeki karton yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
28.11.2025 - 00:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (AA)

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki karton yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

K.İ. idaresindeki 59 ACF 731 plakalı çekici ve 59 ALC 262 plakalı dorse, Balıkesir-Bandırma kara yolu Susurluk Kepekler Mahallesi mevkisinde alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

