Balgam, tükürük yutmak orucu bozar mı? Orucu bozan haller arasında balgam yutmak var mı?

Balgam yutmanın orucu bozup bozmayacağı konusu merak ediliyor. 2024 Ramazan ayının gelişiyle birlikte bireyler, oruç ibadetini kazaya bıraktıracak halleri araştırmaya başladı. Balgamın yanısıra tükürük yutmak da orucu bozar mı? İşte detaylar...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan haller merakla araştırılmaya başlandı. Ağızda yer alan bazı bakterilerin neden olduğu tükürük ve balgamın orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. İnce ayrıntılara dikkat etmek isteyen vatandaşların "Balgam orucu bozar mı, tükürük orucu bozar mı?" sorularnı Diyanet İşleri Başkanlığı yanıtladı.

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Balgamın orucu bozması, ağız kısmına geldikten sonra tekrar yutulmasıyla mümkün oluyor. Ancak balgam ağız kısmına gelmediyse oruç bozulmuyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor.

Ancak bu durumda kişinin niyeti ve bilinci ön plana çıkıyor. Yani kişi istemeden ağız kısmına gelen balgamı yuttuysa orucu bozulmuyor.

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük balgama göre zararsız ağız sıvısı olduğu için yutulabiliyor. Ancak tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün de yutulmaması gerekiyor.

 

 

 

 

