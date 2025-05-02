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Sanal medya Kanal D'yi takip etti

02.05.2025 - 18:26Güncellenme Tarihi:
Sanal medya Kanal D'yi takip etti

Nisan ayını prime time hedef kitlede tüm kategorilerde birinci tamamlayan Kanal D, sanal medyanın da şampiyonu oldu.

Türkiye’nin televizyonu Kanal D, Instagram ile Facebook'ta etkileşim ve erişimde, TikTok'ta etkileşim ve görüntülenmede, X'te etkileşimde, YouTube'da ise görüntülenmede zirvede yer aldı.

KULLANICILARDAN TAM NOT ALDI

Her yaştan izleyici kitlesini ekranda buluşturan Kanal D, ilgiyle izlenen dizileri “Uzak Şehir”, “Eşref Rüya”, “İnci Taneleri” ve “Arka Sokaklar” başta olmak üzere, programları ve haber bültenlerine özel üretilen içeriklerle sanal medyada zirveye oturdu. Yenilikçi yaklaşımlarla sanal medyada ön plana çıkmayı başaran Kanal D, kullanıcıların yorum ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Sanal medya Kanal Dyi takip etti

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