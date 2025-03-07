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Bakırköy'de trafo merkezinde patlama meydana geldi!

07.03.2025 - 16:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)

Bakırköy'de trafo merkezinde patlama meydana geldi!

Bakırköy'de bir trafo merkezinde işçilerin çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi. 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Atatürk Havalimanı Trafo Merkezinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik işçileri trafoda çalışma yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi.

Bakırköyde trafo merkezinde patlama meydana geldi

Sabri Eraslan ağır yaralanarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Eraslan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü. Polis ekipleri trafo ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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