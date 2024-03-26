Bakara suresinde geçen kudret helvası nedir? Kudret helvası faydaları neler?

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? Sorusuyla kudret helvasına yönelik araştırmalar arttı.

Bakara suresinde geçen kudret helvası nedir?

Gerçek çam balı kudret helvası ile beslenen arıların yaptıkları bir bal türüdür. Tevrat'ta anlatıldığı üzere kişniş tohumu şeklinde olması ve gece yağması ılgın kudret helvasına birebir uyuyor.

İsrâiloğulları'na çölde mûcizevî bir şekilde verilen iki temel yiyeceğin adı. Sözlükte “ihsan etmek, nimet vermek; başa kakmak” anlamlarına gelen menn kökünden türetilen men İsrâiloğulları'na çölde verilen ve kudret helvası olarak bilinen yiyeceğin adıdır (Lisânü'l-ʿArab, “mnn” md.).

Evliya Çelebi ise şu şekilde anlatmış:

"Bütün çam dallarında beyaz beyaz ve diş diş olup biter ve bu çamlarda bir tür kurtcağız hâsıl olup çamların dalların delik delik delip yerler. Sonra mezkûr kurtlar, çam kabukları ve sürgünleri üzerine sıçıp beyaz beyaz ballar dallar üzere bitişip kalır. Sonra reâyâ, mevsiminde bu çamlara çıkıp bu balları kutulara koyup kalan ballar ki ağaçlarda kalıp bu vilâyetin arıları o çamistan dağlara düşüp balları taşıyıp kovanlardaki yuvalarına götürüp külçe petek bal ederler ki dünyanın dört bir yanına 'Sığla ve Sivrihisar balı' diye meşhurdur, hoş rayihası misk ve ham amber gibidir. Ve bu dağlarda arıların kanat gürültüsünden dağlar ve bağlar sadâ verir. Ve hazır helva gibi kurt ballarını arılar toplayıp kovanlar içinde yirmişer ve otuzar vukıyye gömeç balı olur ve gayet beyaz tülbent gibi süzme bal olup ayân ve eşrâfa hediye götürürler.

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Yiyene güç veren değil!

Kudret helvası ismi Türkçe olarak düşünüldüğünde yiyene güç veren anlamı taşısa da aslında "yaratıcı kuvvetiyle meydana gelen" manasındadır.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, çocukluk zamanlarında Siirt Pervari'de yazları kudret helvalarını meşe yapraklarından toplayıp yuvalak bir şekil vererek tükettiklerinden bahsediyor.

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